İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 97'ye ulaştı
29.04.2020 - 19:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.
Etiketler : ingiltere,koronavirüs,
700450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700450.aspx
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