Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Devlet Başkanı Alexander van der Bellen'ın de ofisinin bulunduğu Hofburg Sarayı'na yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Viyana polisi Hofburg Sarayı ve çevresini tahliye etti. Polis sözcüsü, Hofburg'a yönelik ihbarın e-posta yoluyla yapıldığını belirtirken ihbarın kim tarafından yapıldığının henüz tespit edilemediğini duyurdu. Yapılan aramalar sonucu bomba izine rastlanmadığı ifade edildi.