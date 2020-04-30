ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi.
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 5'e yükseldi
30.04.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
700669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700669.aspx
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