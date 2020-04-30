Almanya'da Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.
Almanya'da ibadethaneler, müzeler ve parklar yeniden açılıyor
30.04.2020 - 19:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.
Etiketler : almanya,koronavirüs,covid-19,
700714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700714.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER