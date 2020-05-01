Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için Wisconsin merkezli bir şirketle anlaşma yaptı.

1980'lerden itibaren fırkateynleri donanmanın envanterinden çıkaran ABD, küçük denizlerdeki etkinliğini artırmak ve donanmanın kabiliyetlerinde esneklik sağlamak için yeniden fırkateyn üretecek.

Donanmadan yapılan açıklamada, Marinette Marine şirketi ile "güdümlü füze fırkateynelerinin" tasarlanıp inşa edilmesi için sözleşme yapıldığı bildirildi.

İlk etapta 10 fırkateynin üretileceği belirtilen açıklamada, "Güdümlü Füze Fırkateynleri, hava harp, denizaltı savar, deniz ve elektronik harp gibi çok işlevli kabiliyetlere sahip olacak." denildi.

Bu fırkateynlerin özellikle Güçlendirilmiş Hava Gözlem Radarı (EASR) ve Aegis harp sistemleri ile teçhizatlandırılacağı ifade edilen açıklamada, alım planlarının 2017'de başladığı kaydedildi.

Geçen hafta basına sızan ve Pentagon'un Amerikan donanmasının yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, uçak gemilerinin sayısının düşürülmesi, insansız deniz araçları ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması gerektiği önerilmişti.

Savunma Bakanı Mark Esper, uzun zamandır, uçak gemilerini Amerikan donanmasının ana omurgası olmaktan çıkarıp yerine daha ucuza mal edilebilecek gemileri donanmanın ana gücü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ediyordu.