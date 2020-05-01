İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 824'e yükseldi
01.05.2020 - 12:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,
700844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700844.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER