Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Nubbul beldesinde bir tüp gaz deposunda patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu birkaç evin yıkıldığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altına kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.