Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Nubbul beldesinde bir tüp gaz deposunda patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu birkaç evin yıkıldığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altına kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Halep'te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı
01.05.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentinde bir tüp gaz deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halep,Suriye,tüp gaz deposunda patlama,
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