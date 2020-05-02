Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında ölenlerin sayısı 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Manaus kentinde geçen hafta kazılan toplu mezarlar da bir haftada doldu.