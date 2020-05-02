Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında ölenlerin sayısı 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Manaus kentinde geçen hafta kazılan toplu mezarlar da bir haftada doldu.
Brezilya'da toplu mezarlar bir haftada doldu
02.05.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,toplu mezar,koronavirüs,
700985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700985.aspx
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