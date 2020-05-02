Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li siyasilerle Çinli yetkililer arasında başlayan "Yeni tip koronavirüs (COVID-19) laboratuvarda hazırlandı" tartışmaları devam ediyor. Başkan Donald Trump, virüsün Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin delilleri gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı. Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Trump, gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu.

DSÖ KENDİNDEN UTANMALI

Trump, salgın konusunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yüklenerek "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken DSÖ'nün bir bahanesi olamaz" görüşünü paylaştı.

PEKİN, BIDEN'I İSTİYOR

Öte yandan Trump, kasım ayındaki seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini kaydederek "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor" dedi. Trump, Çin ile bir ticari anlaşma imzaladıktan kısa süre sonra Covid-19 salgınının ortaya çıktığını vurgulayarak "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi bütün dünyada. Biz, bu olanlardan mutlu değiliz" diye konuştu.

ÇİN: KAPASİTEMİZ YOK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuan ise laboratuvar iddialarını reddetti. Geng, Vuhan Viroloji Enstitüsünde yaptığı açıklamada, enstitüsünün yeni bir koronavirüs tasarlama ve hazırlama kabiliyetine sahip olmadığını ve bunu hiç yapmadığını belirtti. Enstitüdeki laboratuvarın, herhangi bir patojenin sızmasını önleyecek biyogüvenlik tedbirlerini uyguladığını vurgulayan Geng "iddiaların temelsiz ve tamamen uydurma" olduğunu söyledi. Geng, virüsün kaynağının karmaşık bir bilimsel problem olduğunu, bilim adamları ve profesyoneller tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü önceki gün koronavirüsün ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıklamıştı.

YAŞLILARI KORUMAK İÇİN 81 MİLYON DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların virüs salgınına karşı korunması için bir Başkanlık bildirisi imzaladı. Ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi şahsi koruma ekipmanı gönderilirken bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak. Ayrıca, bakımevlerinin güvenliği ve kalitesinin sağlanması için bir koronavirüs komisyonu da kurulacak.