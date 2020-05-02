Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesör John Bell, aşının 320 kişi üzerinde denendiğini açıkladı. Aşının hazır olması hâlinde dağımı için İngiltere'nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, haziran ortası itibarıyla aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Profesör John Bell, hedeflerinin haziran ayı ortasına kadar Covid-19'a karşı tamamen tedbir alınabilecek bir aşı üretmek olduğunu vurguladı. Bell "Bu çalışma hâlâ devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor" dedi.