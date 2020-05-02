Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 128 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 319 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 60 azalarak 689 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 765'ye yükseldi.

"Huzurevleri en büyük vebalimiz"

Ülkede huzurevlerinde can kayıpları alarm verirken, Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, Fransızca yayın yapan La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Huzurevleri için genel bir plan hazırlamadık. Bu bizim en büyük vebalimiz." açıklamasında bulundu.