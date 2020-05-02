Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir inşaatta çalışan 196 Türk işçi, iddiaya göre inşaat firması kendilerine oturma izni almayınca cezalı duruma düştü. Firma parası olmadığını belirterek, 1 milyon 700 bin riyal cezayı ödemeyince, 4 Nisan günü kalp krizi geçiren Ordulu bir işçinin cenazesi ile birlikte, 196 Türk vatandaşının ülkeye dönüşüne izin verilmediği iddia edildi.

İşçiler, hem korona virüsü salgını nedeniyle bulundukları ortamdan çıkmak için konsolosluğa isim listesi verdiklerini, şirketin çıkış evraklarını teslim etmediği için Cidde’de kaldıklarını belirti. Türk işçiler ayrıca, kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Ordulu vatandaşın yaklaşık 1 aydır uygunsuz koşullardaki morgda bekletildiğini iddia ederken, şirket tarafından tehdit edildiklerini, Arap kefil tarafından rehin alındıklarını ve 3 aydır çalıştıkları işin karşılığını da alamadıklarını aktardı.

Türk işçiler, yetkililerden yardım beklediklerini de sözlerine ekledi.