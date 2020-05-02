Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 100 bin Pakistanlı'nın ülkeye getirilmesi için özel uçuşlar düzenleneceğini duyurdu.

Başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında mart ve nisan aylarında düzenlenen uçuşlarla 38 ülkeden 15 binin üzerinde vatandaşın Pakistan'a getirildiğini hatırlatan Yusuf, 100 bin kişinin de ülkeye dönmek için başvurduğunu belirtti.

Başvuruda bulunan vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını ifade eden Yusuf, "İlk etapta 10 Mayıs'a kadar 30 özel uçuş düzenlenecek. Vatandaşlarımızın başvuru yaptığı 88 ülkeden birçoğuyla Pakistan Uluslararası Havayolu'nun (PIA) uçuş anlaşması yok. Alternatif anlaşmalar yaparak başvuru yapan Pakistanlıları ülkemize getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Körfez ülkelerinde 3,5 milyonun üzerinde Pakistanlı yaşadığını söyleyen Yusuf, dönüş için başvuranların çoğunlukla işini kaybeden yevmiyeli çalışanlar olduğunu kaydetti.