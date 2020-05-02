Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 176'ya çıktığını duyurdu.

1362 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 25 bin 459'a ulaştığını dile getiren Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 765 olduğunu aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 33'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 242 kişi de daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 619'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1703'e ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede salgın sebebiyle 1 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 483 olarak duyurulmuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 3 kişide daha virüs tespit edildiğini söyledi.

Böylelikle Kudüs'te vaka sayısı 167'ye yükselirken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile birlikte toplam vaka sayısı 520 oldu.