Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Tacikistan’da Çarşamba günü ilk koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, bugün 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, ülkede korona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Başbakan Kokhir Rasulzoda, Korona Virüs Önleme Merkezi ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, ülkede herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Başbakan, ayrıca 4 Mayıs’tan itibaren üniversitelerde eğitime ara verileceğini açıkladı.

Tacikistan’da 2 bin 800 kişi koronavirüs şüphesiyle hastanelerde karantina altında tutulurken, toplam koronavirüs vaka sayısı 76’ya yükseldi.