Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru milis güçlerinin lideri Halife Hafter’in müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Hükûmeti karşısında büyük kayıplar verdiği için "Rusya'nın telkiniyle Hafter'in ateşkes ilan ettiğini" açıkladı. Ubeydat kabilesi liderleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmaları sosyal medyaya yansıyan Salih, Hafter'in uluslararası destekçisi Rusya'nın, Libya'da sahadaki son duruma ilişkin dair bir rapor hazırladığını belirtti. Bu rapora göre Hafter milislerinin Libya Ordusu karşısında oldukça zor durumda olduğunu kaydeden Salih, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune şehrindeki Hafter milislerine yardım için giden ikmal yardımlarının havadan vurulduğuna işaret ederek kentteki milislerin "âdeta uçurumun kenarında" olduğunu söyledi.

Salih, iç savaşın gelecek haftalarda Hafter milisleri aleyhine yeni bir aşamaya taşınacağının Rusların kaleme aldığı raporda yer aldığını belirterek "Ruslar çatışma bölgelerinde durumun giderek zorlaşmasından dolayı Hafter'den ateşkes ilan etmesini istedi" dedi.

ASKERÎ KONSEYDEN HÜKÛMETE DESTEK

Libya’nın Murzuk kentinin askeri konseyi Libya hükûmetine desteğini açıkladı. Başkent Trablus’un 953 kilometre güneyinde yer alan Murzuk kentinin askerî konseyi tarafından dün akşam saatlerinde 9 maddelik görüntülü bir açıklama yapıldı. Açıklamanın üçüncü maddesinde, “Murzuk kenti askerî konseyi ve kentte bulunan bütün tugaylar olarak Libya hükûmetinin temsil ettiği meşruiyete yapılacak darbe girişimlerini reddediyor ve Libya hükûmetini destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İSYANCILAR BÖLÜNÜYOR

Öte yandan Hafter'e bir darbe de kendi sözde komutanlarından birinden geldi. Hafter'e bağlı milisleri destekleyen birliğin komutanı Eşref el-Meyyar, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e bağlılığını duyurdu. Ülke yönetiminin Temsilciler Meclisi olduğunu bunun da Akile Salih ile temsil edildiğini dile getiren Meyyar, Hafter'in yanında olmadıklarını belirtti. Bu açıklama isyancılar arasında bölünme işareti olarak değerlendirildi.