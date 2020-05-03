Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da Covid-19 pandemisinde ölenlerin sayısı 25 bin 100’e, iyileşenlerin sayısı da 117 bin 248’e ulaştı. Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısı yeni vakaların üzerinde çıkıyor. 14 Mart’tan bu yana olağanüstü hâlin uygulandığı İspanya’da hükûmet, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin bir kilometre çevresinde) spor yapma izni getirdi. 48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı. Başta Madrid, Barselona, Valensiya ve Sevilya gibi büyükşehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü. Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından “Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim” mesajını paylaştı. Ülkede olağanüstü hâl 9 Mayıs’a kadar devam edecek ama 4 Mayıs’tan itibaren “kademeli normalleşme” süreci başlayacak.