Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği “Remdesivir” adlı antiviral ilaca “acil durum onayı” verdiğini duyurdu. Oval Ofis’te FDA Başkanı Stephen Hahn ile gazetecilerin karşısına çıkan Trump “Remdesivir” isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret ederek “FDA’in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktor Anthony Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi. FDA ise hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgiye sahip olduğunu, “tam onay” için daha süre gerektiğini bildirdi. “Remdesivir”, Covid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor.



Yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor

Ziyneti Kocabıyık - “Remdesivir” ilacı ile ilgili İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk’in görüşlerine başvurduk. Prof. Dr. Erk “FDA ilacın özellikle hastaneye yatan ağır vakalarda kullanılması gerektiği ile ilgili bir karar verdi ve sonuçların daha sonra değerlendirileceğini söyledi. Daha önce Çin’de yapılan çalışmalarda bu ilacın çok da faydasının olmadığı söylenmişti. Üç kıtada 1.063 hastada denendiği söyleniyor. Bu çalışmalarda aslında ölüm oranlarında çok önemli bir azalmanın söz konusu olmadığı ama hastaların şikâyetlerini 15 günden 11 güne azaltabildiği ile ilgili birtakım veriler var” dedi. Remdesevir ilacının daha önce Ebola, SARS ve MERS salgınlarında da denendiğini ama pek bir faydasının olmadığını belirten Erk, bilim ve siyasetin birbirine karıştırıldığını ifade ederek “Şu ana kadar kesin bilimsel kanıtı olmayan bir ilacın FDA onayının açıklamasının Trump tarafından yapılmış olması da üzerinde düşünülmesi gereken enteresan ve gereksiz bir tablo” diye konuştu.