Korona virüs salgınında 1 milyon 160 bin 744 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 444’e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 319 bin 213’e, ölü sayısı 24 bin 368’e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 742'ye, vaka sayısı 123 bin 717’e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 66 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 846’ya yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de korona virüs vaka sayısı 58 bin 505 olurken, 2 bin 559 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 53 bin 670’e, ölü sayısı ise 2 bin 192'ye yükseldi.

ABD’nin New York eyalet Valisi Andrew Cuomo gazetecilere yaptığı açıklamada, kirasını ödeyemeyenlerin haziran ayı sonuna kadar evlerinden çıkarılamayacağını söyledi. New York eyaletinde valilik ve belediyeden yapılan açıklamada ise korona virüs tedavisi için kaçak göçmenlerin endişelenmesine gerek olmadığı belirtilerek, göçmenlere yasal statülerinin sorulmayacağı kaydedildi. Doktoru olmayanlar için doktor tayin edileceği ifade edilen açıklamada, “Yeter ki bize bildirin ve tedaviye gelin. Biz sizin için elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız” denildi.

Kaçak göçmenlerin yakalanma korkusu ile hastanelere gidip test yaptırmadıkları ve evde kendi kendilerini iyileştirmeye çalıştıkları belirtiliyor.