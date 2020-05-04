Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın MBC Medya grubu, İsrail’le normalleşme mesajları içerdiği yönünde tepkiler alan ramazan dizileri “Mahrac 7” ve “Ümmü Harun”un yayından kaldırılmayacağını açıkladı. Mısırlı Amr Edib’in MBC Masr Televizyonunda sunduğu El-Hikâye programına canlı bağlanan MBC Medya Grubu Sözcüsü Mazin Hayek, eleştirilere karşılık “Aksine MBC, Arap-İsrail çatışması başladığından bu yana Arap dünyasının perişanlığını yaşayan insanların kalplerine umut ve neşe vermeye çalışıyor” diyerek cevap verdi. Hayek, dizileri aleyhinde bu tür kampanyalara alışık olduklarını söyledi. Başkaları gibi “Filistin davasının ticaretini yapmadıklarını ve İsrailli yetkilileri ağırlamadıklarını” ifade eden Hayek, bu sebeple normalleşmeyle suçlanmamaları gerektiğini belirtti. Hayek “Bu kampanyalar bizi durduramaz, korkutamaz da. Diziler devam edecek” ifadesini kullandı. Sosyal medyada kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.