Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.Son 24 saat içerisinde bin 223 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 98 bin 647’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 277’ye yükseldiğini açıkladı.



Cihanpur, ülkedeki 79 bin 397 hastanın iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 508 bin 288 koronavirüs testinin yapıldığını belirten Cihanpur, 2 bin 676 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade etti.