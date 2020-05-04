İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.Son 24 saat içerisinde bin 223 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 98 bin 647’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 277’ye yükseldiğini açıkladı.
Cihanpur, ülkedeki 79 bin 397 hastanın iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 508 bin 288 koronavirüs testinin yapıldığını belirten Cihanpur, 2 bin 676 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade etti.
İran'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi
04.05.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 277’ye yükselirken, vaka sayısı 98 bin 647 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.Son 24 saat içerisinde bin 223 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 98 bin 647’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 277’ye yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
701531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701531.aspx
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