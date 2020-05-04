Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.
Libya ordusu hava unsurları, Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu
04.05.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,yakıt tankeri,
701566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701566.aspx
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