Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Azerbaycan'da can kaybı ve vaka sayısı artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 51 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde koronavirüse bağlı toplam can kaybı sayısının 26'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 52 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının bin 984'e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde virüsü yenip iyileşenlerin sayısı 39 artarak toplam bin 480'e ulaştı.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 157 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.