Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 salgını yüzünden 56 gündür sıkı tedbirlerin uygulandığı ve bugün önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı 2. aşamaya geçen ülkede, salgına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 99 bin 980'e geriledi. Aktif vaka sayısı, 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 bin eşiğinin altına düştü.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 211 bin 938 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1225'lik artışla 82 bin 879'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 29 bin 79’a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1501 olan sayı bugün 1479'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 191 bin 403 test yapıldı.

Salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 63 oldu.



- İtalya'da ölüm oranı arttı

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) ve Sağlık Yüksek Enstitüsünün verilerine göre, Kovid-19 salgınının ülkeyi yoğun şekilde etkilediği 20 Şubat-31 Mart döneminde ölüm oranı yüzde 38,7 arttı.

2015 ile 2019'un aynı döneminde ortalama 65 bin 592 kişi hayatını kaybederken söz konusu dönemde yaşamını yitirinlerin sayısı 25 bin 354 artışla 90 bin 946'ya yükseldi.

Bu artış, ülkede salgın dolayısıyla en çok ölüm ve vakanın olduğu kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'ndeki vilayetlerde de net şekilde görüldü.

Bergamo kentinde bu oran yüzde 568, Cremona'da yüzde 391, Lodi'de yüzde 371, Brescia yüzde 291 ve Piacenza'da ise yüzde 264 arttı.

Öte yandan, bugün yaklaşık 2 aydır uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetildiği "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan 2. aşamaya geçen ülkede uzmanlar, halkı sorumlu davranmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Roberta Speranza'nın danışmanı Walter Ricciardi, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, sokakta çok fazla kişinin bulunmasının sosyal mesafeyi korumayı zorlaştıracağını belirterek, bu durumun herkesin sağlığını tehlikeye atacağını söyledi.

Ricciardi, salgında yeni vaka eğrisinin yeniden yükselmesi durumunda eski sıkı tedbirlere geri döneceklerini dile getirdi.