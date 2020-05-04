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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 600 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 600 bini geçti
04.05.2020 - 19:30 |
Son Güncelleme:
04.05.2020 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 600 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 600 bini geçti.
Etiketler :
Kovid-19,
701612
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701612.aspx
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