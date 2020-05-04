Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke ekonomik kriz ile karşı karşıya kalırken, birçoğu ise tedbirleri gevşeterek ekonomiyi canlandırmaya başladı. İsrail’de hükümet korona virüs vakalarında yaşanan düşüsün ardından salgın ile mücadele kapsamında alınan önlemleri gevşetirken, halk sokaklara akın etti. Hükümet, Cuma günü yapacağı oylama ile alışveriş merkezlerini, marketleri ve spor salonlarını yeniden açmayı planlıyor. Sağlık Bakanlığı, restoranların 16 Haziran’a kadar kapalı kalması konusunda baskı yaparken, Ekonomi ve Finans Bakanlığı, ise restoran, bar ve benzeri yerlerin Mayıs sonunda açılmasını istiyor.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri, yaptığı açıklamada gelecek hafta Pazar günü 50 kişiye kadar düğünlere ve 20 kişiye kadar toplantılara izin vermek için hazırlık yaptıklarını aktardı.

İsrail’de tedbirlerin gevşetilmesinin ardından sokağa çıkan insanların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, birçoğunu ise maske takmadı.

İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısı 16 BİN 237’ye, hayatını kaybedenler ise 234’e ulaştı.