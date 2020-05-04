Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Fizan bölgesinde Cezayir sınırındaki Gat kenti Devrimcileri Konseyi, Hafter'in başkent Trablus'a saldırısı ve kalkıştığı son darbe girişimini reddettiklerini ilan etti.

Hafter'in başkente yönelik saldırı ve darbe girişimiyle devleti ele geçirme girişimlerine karşı çıktıklarını belirten Konsey, açıklamasında, gerçek bir sivil ve demokratik devlet inşası için hükümetin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Konsey, Gat kenti adına Hafter'i desteklediğini ifade eden grubun ise şehri temsil etmediğini belirtti.

Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'a saldırı emri vermeden birkaç ay önce, başkenti kuşatmak için ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon başlatarak bölgedeki birçok kentte kontrolü ele geçirmişti.

Hafter milisleri, Fizan bölgesindeki Şerara ve Fil gibi zengin petrol sahalarının yer aldığı Fizan bölgesindeki kentleri elinde bulunduruyor. Libya hükümetine bağlı askeri birliklerin "milli servete zarar gelmemesi ve gelirlerin ortak kullanılması" hedefi ve şartıyla buralarda Hafter milisleriyle çatışmaya girmediği biliniyor.

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde çok sayıda askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için hücum emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Fizan bölgesindeki kentlerden Sebha kentindeki 17 Şubat Devrimciler Konseyi, Murzuk kenti Askeri Konseyi ve Ubari kenti 17 Şubat Devrimciler Konseyi yakın zamanda Hafter'in darbe girişimine karşı çıkarak Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.