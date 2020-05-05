Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun yayımladığı "Hafter'in Libya'daki hamlesini değerlendirmek" başlıklı analizde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 27 Nisan tarihli siyasi bildirisinin etkilerine yer verildi.

Hafter'i eleştiren Libyalılara göre, söz konusu bildirinin, onun sadece müzakerelerde bir ortak olamayacağı fikrini pekiştirdiği kaydedilen analizde, "Hafter'in son hamlesi, onunla savaşmaya devam edilmesi için başka bir gerekçe daha ortaya koyarak bu trajik savaşı sürdürme riski taşıyor." yorumu yapıldı.

Analizde, "Müttefikleri, hızlıca ve zorla Hafter'e adımlarını gözden geçirmesi ve BM tarafından yönetilen sürece kendini adaması için baskı yapmalıdır." çağrısında bulunuldu.

Hafter'in "Libya'daki BM destekli arabuluculuğu, yeni bir siyasi yol haritası ve hükümetle değiştireceğini" açıklamasının taraftarlarını böldüğüne işaret edilen analizde, "Güç mücadelesini durdurmak için Hafter'in bölgesel destekçileri onu yeniden düşünmeye zorlamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Hafter, kendini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından 27 Nisan akşamı yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.