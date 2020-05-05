Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizce konuşulan (Anglofon) ülkelerden en büyük beşi ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oluşturduğu istihbarat ittifakı, koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin’i suçlayan ortak rapor bir araya getirdi. "Beş Göz" olarak bilinen söz konusu ülkelerin istihbarat servislerinin toparladığı notlardan oluşturulan rapor, Avustralya’nın Daily Telegraph gazetesine sızdırıldı. ABD Başkanı Donald Trump pandemiden Çin’i sorumlu tutan ve Pekin’i bedel ödetmekle tehdit eden söyleminin ardından hazırlanan 15 sayfalık raporda ‘Çin’in yeni tip koronavirüsün insandan insana bulaşabildiğini bir süre gizlediği ve aşı geliştirmek için virüs numunesi isteyen ülkeleri reddettiğine’ dair iddialara yer verildi.

Diğer taraftan, ABD istihbarat örgütleri nisan sonunda, yeni tip koronavirüsün ‘insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış’ bir virüs olmadığını düşündüklerini açıklamıştı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın virüsün kökeninin Çin’deki bir laboratuvar olduğu düşüncesiyle çelişiyor.