Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı sebebiyle tedavi edilen kişinin Covid-19'a yakalandığını belirtti. Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen "Şaşırdı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor" dedi. Cohen, söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden Covid-19'a yakalanmış olabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'na göre, ülkede ilk koronavirüs vakaları 24 Ocak'ta görüldü.