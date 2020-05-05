İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 613'e yükseldi
05.05.2020 - 12:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,
701753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701753.aspx
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