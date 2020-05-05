Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 76 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 28 kişinin iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 21’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 60’a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 26 kişi hayatını kaybetti, bin 508 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 164 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.