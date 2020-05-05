Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.

Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.