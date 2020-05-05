Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.
Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
BAE'de gökdelende büyük yangın
05.05.2020 - 22:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri,
701861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701861.aspx
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