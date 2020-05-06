Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketleri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisindeki 6'ncı parselde planlanmış sondaj çalışmalarını, yaklaşık bir yıl ertelediklerini Rum yönetimine bildirdi. Cyprus Mail gazetesinin haberine göre; sondaj faaliyetler Mart veya Nisan 2021'e kadar erteledi. Rum basınında, daha önce de Amerikan Exxon Mobil şirketinin, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle Rum yönetimi Enerji Bakanlığının sözde 10'uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını 2021'in Eylül ayına ertelediğine dair resmî olarak bilgilendirdiği, teyit sondajının da 2022'ye kaldığı belirtilmişti. Doğu Akdeniz'de 2000'li yılların başında keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervleri, bölgenin stratejik önemini artırdı. Rum yönetimi, Ada'nın tek otoritesi sıfatıyla hukuksuz bir şekilde ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesine ait 13 parselde uluslararası enerji firmalarına, hidrokarbon arama ve çıkarma ruhsatları vermişti.