Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının ispat edilememesi durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi. ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için üç ay süre tanıyan mahkeme, aksi hâlde Alman Merkez Bankasının programa katılamayacağına hükmetti. Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi. ECB, 2015 yılında başlayan program kapsamında Avro Bölgesi ülkelerinden 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti. Söz konusu program, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı. Almanya Anayasa Mahkemesinin kararı "Almanya, Birliğin içine bomba attı" şeklinde yorumlandı.