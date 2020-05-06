Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kore Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere üç yeni vaka görüldüğü bildirildi. Yeni vakalarla ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10 bin 804'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs sebebiyle ölenlerin sayısının da 254'e yükseldiği kaydedildi. Güney Kore'de şimdiye kadar virüs bulaşan 9 bin 283 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede aylardır süren sosyal mesafe uygulamasının gevşetilmesi kararı alan yetkililer, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle eğitime ara verilen okulların 13 Mayıs'ta kademeli olarak açılacağını duyurdu. Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, okulların açılmasının, "salgının sonu" anlamına gelmediğini belirterek öğretmenleri, ebeveynleri ve öğrencileri ihtiyati tedbirler almaya çağırdı.



MASKELİ KARTON SEYİRCİ

Beyzbol liginin başlaması koronavirüs sebebiyle bir hafta gecikirken, Hanwha Eagles ile SK Wyverns arasında yapılacak karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı. Seyircisiz yapılacak karşılaşmada, tribünlere yüzlerinde maske olan kartondan hazırlanmış taraftarlar yerleştirildi.