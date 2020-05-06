Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 850 Taliban mensubunun serbest bırakıldığı açıklandı. Hükûmetin kararını “memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Taliban Sözcüsü "Bu yeterli değil. Prosedürün, mahkûmların sağlığını koronavirüse karşı korunması için hızlanması lazım. Bu, Afgan diyaloğuna yol açılması için erken bir müzakere başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı. Afgan hükûmetine göre, hapishanelerde 5 bin Taliban mensubu bulunuyor. Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini söyledi. Sıddıki, yeni tip koronavirüs salgının Afganistan'da da yayılmaya başladığını belirtti. Salgınla mücadele kapsamında Taliban'a ateşkes çağrısı yapan Sıddıki "Taliban'ın, salgına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının tüm bölgelere rahatça ulaşabilmesi için ateşkes yapmasını istiyoruz" dedi.

Sultan Faizy KABİL İHA

