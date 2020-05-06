Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e darbe üstüne darbe vuruluyor. Savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçen meşru hükûmete bağlı Libya Ordusu, milislerin işgalindeki Vatiyye Askerî Üssü’nü kurtarmak için operasyon başlattı. Kara birlikleri, ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı. Üsse yakın bölgede çatışmalar yaşanıyor. Bir kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekâtı sebebiyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu sebeple üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi. Libya ordusu hava unsurları, son 20 gün içinde, üste bulunan Hafter milislerine yönelik en az 20 hava harekâtı gerçekleştirdi.



KRİTİK ÖNEME SAHİP

Başkent Trablus’un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askerî Üssü, yaklaşık altı yıldır Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılıyor. Üs, milislerin ülkenin batısında ellerinde tuttukları son ve en stratejik nokta. Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askerî alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor ve Hafter milislerinin “Batı operasyonları komuta merkezi” olarak biliniyor.



SERRAC’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Diğer yandan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, tüm siyasi taraflara, bölünmeyi bitirmek için sorumluluk üstlenme ve siyasi diyalog başlatma çağrısı yaptı. Serrac, “Barışçıl çözüme çağıran tüm siyasi girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.