Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Lorestan eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde yerel saatle 12.37 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.1 kilometre derinlikle gerçekleşti. Deprem Firuzabad şehrine yakın diğer yerleşim yerlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı yaşanmadı. Bazı evlerin duvarlarında hasar meydana geldi.