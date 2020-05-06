İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e yükseldi
06.05.2020 - 12:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,
701988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701988.aspx
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