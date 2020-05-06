Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da normalleşme çalışmaları sürüyor. İspanya hükümeti, korona virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kararı aldı. Sosyal ve ekonomik karantinanın kaldırılması kararının ilk aşamasında küçük ölçekli işletmelerin açılmasına izin vermesinin ardından berberler, kuaförler ve büfeler açıldı. Kuaför ve berberler, aylar sonra ilk müşterilerini kabul etti. Barcelona’nın Mistral Caddesi’nde bulunan kuaför ve küçük marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Küçük işletmelerin hizmet vermeye başlamasına rağmen çeşitli sınırlandırmalar ve önlemlerin alınması gerekiyor. Kuaför ve berberler, yalnızca randevu alan müşterilerine hizmet verebilecek. Kırtasiye malzemeleri satan işletmeler ve büfelerde sosyal mesafe korunacak.