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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı
06.05.2020 - 19:05 |
Son Güncelleme:
06.05.2020 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı.
Etiketler :
Kovid-19,
702073
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702073.aspx
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