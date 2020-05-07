Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs dönemindeki ilk seyahatini 57 gün sonra Arizona'ya yaptı. ABC News'e özel bir röportaj veren Trump "Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız" dedi. ABD'li uzmanların "etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği" açıklamalarını da reddeden Trump, virüs tedbirlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savundu. Trump "Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz. İşlerini kaybeden kişiler psikolojik problemler yaşamaya başlamadı. Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de tedbirleri gevşeterek bunu yapıyoruz" diye konuştu. Virüs geçene kadar ülkede daha çok insanın öleceğini söyleyen Trump "Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz, ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz. Ama bunun zor bir süreç olduğundan kimsenin şüphesi yok" görüşünü dile getirdi.

PENCE: YAYILMA YAVAŞLADI

Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüsle mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün 25 Mayıs'taki "Memorial Day"de dağıtmayı düşündüklerini duyurdu. Görev Gücü sayesinde ülkede virüse karşı güçlü bir mücadele verildiğini kaydeden Pence "Salgının yayılma hızını yavaşlattık, vaka ve ölüm artışlarında platoya geldik" diye konuştu.

MILLEY: VİRÜS KASTEN SIZDIRILMADI

ABD ile Çin arasında "virüs kasten sızdırıldı - sızdırılmadı" tartışması yaşanırken konuyla ilgili bir açıklama da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den geldi. Delillerin ağırlıklı olarak virüsün kasıtlı olarak sızdırılmadığını gösterdiğini söyleyen Milley "Virüsün Çin'in Vuhan şehrindeki laboratuvardan sızıp sızmadığını ise bilmiyoruz" dedi.