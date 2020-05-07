Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Yüksek Mahkemesi, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun başbakan olamayacağı ve Netanyahu ile Benny Gantz'ın koalisyon anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan iki ayrı itiraza yönelik kararını açıkladı.

Mahkeme, her iki itirazı da reddederek Netanyahu'nun başbakanlığında koalisyon hükümeti kurulmasına yeşil ışık yaktı.

İsrail'deki muhalifler, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığına ve "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon anlaşmasına ilişkin itirazlarını Yüksek Mahkemeye taşımışlardı.

Mahkemede, pazar ve pazartesi yapılan duruşmalarda iki itirazı da ele almıştı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak'ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Ülkede 2 Mart'ta yapılan erken seçimleri Netanyahu'nun partisi Likud, önde tamamlamıştı. Likud, 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndermişti.

Netanyahu ile Gantz, 20 Nisan’da koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.