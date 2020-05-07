Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 77 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 15 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 204’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.
Bugüne kadar 175 binden fazla koronavirüs testi yapılan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor.
Azerbaycan’da 77 kişide daha koronavirüs tespit edildi
07.05.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da 77 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 204’e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 77 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 15 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 204’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,koronavirüs,
702326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702326.aspx
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