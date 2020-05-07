Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 77 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 15 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 204’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.



Bugüne kadar 175 binden fazla koronavirüs testi yapılan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor.