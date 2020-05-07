Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında sağlık çalışanları ve öğretmenlerin de bulunduğu sol görüşlü gruplar ile çeşitli sendikaların çağrısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Yasama Meclisi önünde toplanan kalabalık, maske kullanarak ve sosyal mesafeyi korumaya özen göstererek, maaşların dondurulması gibi çeşitli ekonomik tedbirleri kapsayan CABA hükümetinin Ekonomik Acil Durum yasa tasarısını protesto etti.

Göstericilerden Psikolog Inaqui Sanguineti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun, Kovid-19 salgınında halka daha iyi hizmet verebilmek için daha iyi çalışma şartları talebiyle düzenlendiğini belirtti.

Sanguineti, yaklaşık 800 sağlık çalışanın da Kovid-19 görüldüğünü belirterek, "Biz devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları olarak eğer bizi koruyup kollamazlarsa, biz de halka layıkıyla hizmet veremeyiz." dedi.

Gösteriye katılan öğretmen Luciana da kamu çalışanlarının maaşlarının kesilmesi ve taksitlerle ödenmesini öngören yasa tasarısını protesto ettiğini vurgulayarak, ülkesinin dış borçlarını ödemek yerine bu paranın sağlık ve eğitim gibi alanlarda kullanılması gerektiğini savundu.

Bir aydan fazladır geçerli olan karantinanın halkın gelir seviyesi düşük olan kesimini açlık ile karşı karşıya bıraktığını söyleyen Luciana, aşevlerine, yeterli ve uygun gıda maddelerinin sağlanmadığını ifade etti.

Dün de bazı sivil toplum örgütleri, başkent Buenos Aires'in merkezinde toplanarak "Açlık ile karantina olmaz" sloganıyla protesto düzenleyerek hükümetten sosyal yardımların artırılmasını talep etmişti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 273 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şimdiye kadar 5 bin 208 kişide görüldü.

Ülkede, salgınla mücadele kapsamında 20 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon, 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.