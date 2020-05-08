Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de işsizlik artmaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklana verilere göre bu hafta 3,2 milyon kişi daha salgın nedeni ile işsiz kalırken, işsiz kalan kişi sayısı 33,3 milyona ulaştı. ABD’de geçtiğimiz Mart ayında resmi işsizlik oranı yüzde 4,4 ile son 50 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyordu. Uzmanlar, işsizlik oranının salgının devam etmesi durumunda 1930 yılında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 20’ye kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini açıkladı. ABD’nin önde gelen birçok firması iflaslarını açıklarken, ünlü seyahat şirketleri ise çok sayıda personel çıkarmaya başladı.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN KARAMSAR KABLO

Ünlü kredi derecelendirme kuruluşu, korona virüs salgını nedeni ile ABD'nin son on yıl içindeki en kötü büyüme rakamlarına maruz kaldığını aktardı. Kuruluş, 2008 mali krizinden bu yana ticari faaliyetlerde rekor düşüş yaşandığını açıklarken, ekonomide ki kısıtlamalar ne kadar uzun süre devam ederse toparlanma o kadar zor olacak ifadelerini kullandı. Kuruluşa bağlı analistler, "ABD’de korona virüs salgını devam ederse ve ekonomi ikinci çeyreğin ötesinde kapalı kalırsa, işsizlik oranının daha da artacağını ve şu anda geçici olarak gördüğümüz iş kayıplarının çoğu kalıcı olacak” dedi.

HALK SAĞLIĞI KRİZİ, EVSİZLİK KRİZİNE DÖNŞEBİLİR

Ekonomistler, son iki ayda kiracıların yaklaşık üçte birinin ödeme yapmadığını ifade ederken, salgın böyle devam ederse halk sağlığı krizi evsizlik krizine dönüşeceğini aktardı. Ekonomistler, ekonominin kademeli olarak açılması gerektiğine dikkat çekerken, ekonominin uzun süre daha kapalı kalması durumunda ülkeyi büyük bir felaketin beklediğini vurguladı.