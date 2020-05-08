Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi. Ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden 1782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 610 kişi öldü
08.05.2020 - 01:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
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