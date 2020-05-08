Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç savaş sebebiyle evlerini terk edip Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde bez çadırlara sığınanlar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Ailesiyle kampta bulunan Abdülhâlik Goldaş ''Koronavirüs yüzünden kimse bizlere yardım yapmadı. Orucumuzu pazardan aldığımız kuru ekmekle tutuyoruz'' dedi. Merver Abdullah ise ''Bizleri Covid-19 değil açlık korkutuyor. Yiyecek yemeğimiz ve içecek suyumuz yok'' ifadesini kullandı. Suriye'nin İdlib şehrinde ise yetimler oruçlarını, Beşşar Esad'ın harebe hâline getirdiği evlerin arasında açıyor. Yetimler, İmam Ahmed el Kasir tarafından getirilen yiyecekleri, yere serdikeri bez üzerine dizdikten sonra bu korkunç manzaraya karşı yiyor.