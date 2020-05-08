İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299'a çıktı
08.05.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,
702578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702578.aspx
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